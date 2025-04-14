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Чемпионка мира призвала российских гимнасток выступать под нейтральным флагом

Анжелика Стубайло одобрила выступление гимнасток из России в нейтральном статусе
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Владимир Песня/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло в интервью «Газете.Ru» высказала мнение, что российские гимнастки должны выступать на международных соревнованиях, даже если их допускают только под нейтральным флагом.

«Я знаю, что выступать на международных соревнованиях, чемпионатах Европы, мира, Олимпиаде — это то, о чем мечтают все профессиональные спортсмены. Это и есть то, ради чего преодолеваются все трудности, травмы, психологические драмы.

Наших гимнасток знает и ценит весь мир. И все — даже наши соперники — ждут российских художниц на международных стартах. Поэтому да, я считаю, что им надо там выступать и побеждать. А родной гимн будут петь зрители всей нашей страны», — сказала Стубайло.

Российские спортсмены, представляющую художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях.

Ранее чемпионка мира назвала поездку на Олимпиаду своей несбывшейся мечтой: «Это был удар».

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