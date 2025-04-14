Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Чего стесняться?» Теннисист Рублев о проблемах с половыми органами

Теннисист Рублев высказался о своих словах из-за проблем с половыми органами
close
Jaimi Joy/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью YouTube-каналу «Больше» раскрыл, почему в октябре 2024 года публично признался в том, что у него были проблемы с половыми органами.

«У всех свои проблемы со здоровьем, с телом. Эта ситуация случалась со многими людьми. Ну, произошло. Другие страшные вещи происходят, не дай бог, со здоровьем. Или просто у кого-то загоны из-за своего тела. Да а чего стесняться? У всех свои проблемы», — поделился Рублев.

10 апреля российский теннисист проиграл французу Артуру Филсу в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Монако. Рублев, получивший седьмой номер посева, проиграл в двух сетах — 2:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее Даниил Медведев и Мирра Андреева потребовали повышения призовых на турнирах Большого шлема.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами