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Эксперт заявил, что арбитры матча «Зенит» — «Краснодар» допустили серьезную ошибку

Основатель VAR в России: арбитры матча «Зенит» — «Краснодар» допустили ошибку
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Михаил Киреев/РИА Новости

Основатель проекта VAR в России и судейский эксперт Леонид Калошин заявил, что видеоарбитры встречи 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Краснодар» допустили серьезную ошибку во время одного из голов «сине-бело-голубых». Его слова приводит Sport24.

«В моменте с голом Глушенкова офсайда не было. Если посмотреть стоп-кадр без линий, то Глушенков однозначно в правильном положении. Гол засчитан верно, но видеоарбитры допустили серьезную методическую ошибку в моменте построения офсайдной линии по Глушенкову», — заявил Калошин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте первый мяч забил Никита Кривцов, однако далее забивал только «Зенит». На 29-й минуте отличился Андрей Мостовой, на 38-й — Лусиано Гонду, на 80-й — Максим Глушенков, а на 90+1-й — Луис Энрике.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» поднялся на второе место, набрав 50 очков. Теперь отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Третьим идет московский «Спартак» — 47 очков.

Ранее стал известен размер премиальных игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром».

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