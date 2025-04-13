Стал известен размер премиальных игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром»

Sport24: игроки «Зенита» получат по 250 тысяч евро за победу над «Краснодаром»

Футболисты петербургского «Зенита» получат по €250 тыс. за разгромную победу «Краснодаром» в домашнем матче 24-го тура. Об этом сообщает Sport24.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте первый мяч забил Никита Кривцов, однако далее забивал только «Зенит». На 29-й минуте отличился Андрей Мостовой, на 38-й — Лусиано Гонду, на 80-й — Максим Глушенков, а на 90+1-й — Луис Энрике.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» поднялся на второе место, набрав 50 очков. Теперь отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Третьим идет московский «Спартак» — 47 очков.

В следующем туре «Зенит» на своем поле встретится с «Химками». Встреча пройдет 20 апреля. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

«Краснодар» 19 апреля сыграет дома с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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