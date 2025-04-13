Не успел Мантуан к передаче из глубины из-за Лукаса Оласы, который головой выбил мяч на угловой.
Мантуан прорвался по правому флангу и прострелил в центр на Гонду, однако аргентинец не смог зацепиться за мяч, уступив корпус Диего Косте.
Cтартовые минуты игры остаются за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Диего Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.
«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Гонду.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» принимает на своем поле «Краснодар». Начало встречи — в 17.00 мск.