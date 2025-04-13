13 апреля 2025, 17:00 Спорт Матч за чемпионство: «Зенит» сражается с «Краснодаром». LIVE Футбол. РПЛ. 23-й тур. «Зенит» — «Краснодар». ОНЛАЙН Максим Гужевский

«Зенит» принимает на своем поле «Краснодар» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице и может еще больше оторваться от «Зенита», который располагается на второй строчке и уже отстает от «быков» на пять очков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 24-й тур 1-й тайм 13 апреля 17:00 Зенит Санкт-Петербург, Россия 0 : 0 Краснодар Краснодар, Россия Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия