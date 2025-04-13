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Спорт

Матч за чемпионство: «Зенит» сражается с «Краснодаром». LIVE

Футбол. РПЛ. 23-й тур. «Зенит» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»
«Зенит» принимает на своем поле «Краснодар» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице и может еще больше оторваться от «Зенита», который располагается на второй строчке и уже отстает от «быков» на пять очков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 24-й тур
1-й тайм
13 апреля 17:00
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8'

Не успел Мантуан к передаче из глубины из-за Лукаса Оласы, который головой выбил мяч на угловой.

5'

Мантуан прорвался по правому флангу и прострелил в центр на Гонду, однако аргентинец не смог зацепиться за мяч, уступив корпус Диего Косте.

3'

Cтартовые минуты игры остаются за гостями.

17:05

Игра началась! Поехали!

16:55

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Диего Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

16:50

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Гонду.

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» принимает на своем поле «Краснодар». Начало встречи — в 17.00 мск.

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