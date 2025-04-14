Кокорин забил победный гол в дерби за «Арис»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин забил победный гол в дерби против «Аполлона» в рамках 31-го тура чемпионата Кипра.

Встреча, которая проходила на стадионе в городе Колосси, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Аполлон» вышел вперед на 31-й минуте после гола Клинтона Дуоду, но еще до перерыва равновесие восстановил Яла Гомис на 43-й минуте. Он же не смог реализовать пенальти на 51-й минуте, а на 56-й — победу «Арису» принес Кокорин.

«Арис» набрал 68 очков и занимает 2 второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Пафоса» на 4 очка. Командам осталось провести один тур до конца чемпионата — таким образом, команда Кокорина лишилась шансов на чемпионство.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

Ранее российский футболист забил первый гол в иностранном чемпионате.