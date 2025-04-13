Российский тренер подвел итоги матча «Зенит» — «Краснодар»

Российский тренер Валерий Гладилин выразил мнение, что «Зенит» обострил борьбу за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв «Краснодар». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Просто «Зенит» обострил ситуацию в чемпионате России. Потому что, в случае ничьей или даже победы «Краснодара», уже чемпионство уже было бы предопределено. А так, борьба обострилась, отставание от лидера сократилось до двух очков», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте первый мяч забил Никита Кривцов, однако далее забивал только «Зенит». На 29-й минуте отличился Андрей Мостовой, на 38-й — Лусиано Гонду, на 80-й — Максим Глушенков, а на 90+1-й — Луис Энрике.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» поднялся на второе место, набрав 50 очков. Теперь отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Третьим идет московский «Спартак» — 47 очков.

Ранее стал известен размер премиальных игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром».