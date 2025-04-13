«Зенит» и «Краснодар» назвали стартовые составы

Глушенков выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков выйдет в стартовом составе команды на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

С первых минут в составе «Зенита» игру начнут:

Вратарь: Евгений Латышонок;

Защитники: Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Нино;

Полузащитники: Андрей Мостовой, Вендел, Луис Энрике, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос;

Нападающие: Максим Глушенков, Лусиано Гонду.

«Краснодар» выйдет в таком сочетании:

Вратарь: Станислав Агкацев;

Защитники: Кайо, Диего Коста, Джованни Гонсалес, Лукас Оласа;

Полузащитники: Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Жуан Батчи, Александр Черников;

Нападающие: Олакунле Олусегун, Джон Кордоба.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию матча.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Санкт-Петербурге, игра начнется в 17:00 по московскому времени. Кубанская команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» делит второе место со «Спартаком» и ЦСКА — в активе обеих команд по 47 очков.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, заслужил ли «Краснодар» победу в РПЛ.