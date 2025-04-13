Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» и «Краснодар» назвали стартовые составы

Глушенков выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Краснодаром»
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков выйдет в стартовом составе команды на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

С первых минут в составе «Зенита» игру начнут:

Вратарь: Евгений Латышонок;

Защитники: Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Нино;

Полузащитники: Андрей Мостовой, Вендел, Луис Энрике, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос;

Нападающие: Максим Глушенков, Лусиано Гонду.

«Краснодар» выйдет в таком сочетании:

Вратарь: Станислав Агкацев;

Защитники: Кайо, Диего Коста, Джованни Гонсалес, Лукас Оласа;

Полузащитники: Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Жуан Батчи, Александр Черников;

Нападающие: Олакунле Олусегун, Джон Кордоба.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию матча.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Санкт-Петербурге, игра начнется в 17:00 по московскому времени. Кубанская команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» делит второе место со «Спартаком» и ЦСКА — в активе обеих команд по 47 очков.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, заслужил ли «Краснодар» победу в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами