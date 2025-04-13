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Черчесов рассказал, заслужил ли «Краснодар» победу в РПЛ

Черчесов: согласен, что Галицкий заслужил выиграть РПЛ с «Краснодаром»
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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов согласился, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий своим трудом заслужил титул Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Другое дело, что трудятся все: и «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив», и «Зенит», — добавил Черчесов.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 апреля, игра начнется в 17:00 по московскому времени. Кубанская команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» делит второе место со «Спартаком» и ЦСКА — в активе обеих команд по 47 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, кто победит в матче «Зенит» — «Краснодар».

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