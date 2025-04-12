Лидер «Спартака» может пропустить предстоящий матч

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) протмв махачкалинского «Динамо» рискует не успеть восстановиться после травмы. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, костариканец, замененный по ходу первого тайма из-за травмы колена, с большой долей вероятности пропустит предстоящую кубковую игру с екатеринбургским «Уралом».

Встреча между «Спартаком» и «Уралом» намечена на 15 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

11 апреля спартаковцы уступили махачкалинскому «Динамо», игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на втором месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидеру — «Краснодару» и идут вровень с «Зенитом», однако эти два клуба свои матчи в туре еще не сыграли. У махачкалинцев 27 баллов и девятое место.

Ранее сообщалось, что избитый президентом «Динамо-Владивосток» игрок пошел на поправку.