11 апреля 2025, 19:30 Спорт Погоня за лидером: «Спартак» принимает махачкалинское «Динамо». LIVE РПЛ. 24-й тур. «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). ОНЛАЙН Александр Седов

close Александр Вильф/РИА Новости

В первом матче 24-го тура занимающий второе место, но отстающий от «Краснодара» на пять очков московский «Спартак» принимает на своем поле «Динамо» из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Мир Российская Премьер-лига. 24-й тур Матч не начался 11 апреля 19:30 Спартак М Москва, Россия 0 : 0 Динамо Мх Махачкала, Россия Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия