В первом матче 24-го тура занимающий второе место, но отстающий от «Краснодара» на пять очков московский «Спартак» принимает на своем поле «Динамо» из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 24-й тур
Матч не начался
11 апреля 19:30
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! 24-й тур Российской премьер-лиги открывает матч московского «Спартака» с махачкалинским «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.