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Избитый президентом «Динамо-Владивосток» игрок пошел на поправку

В «Пари НН» заявили, что избитый президентом «Динамо» Мухин пошел на поправку
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Григорий Соколов/РИА Новости

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в интервью РИА Новости заявил, что избитый президентом футбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуардом Сандлером Антон Мухин чувствует себя лучше.

По его словам, 19-летний футболист, на правах аренды выступающий за дальневосточный клуб, пошел на поправку.

«Мы хотим исключить все риски для его организма. Он молод и идет на поправку, динамика восстановления положительная. Я думаю, что через неделю-полторы у него все будет хорошо», — заявил Мелик-Гусейнов.

Информация об избиении появилась в СМИ 9 апреля. Игрок был госпитализирован, ему поставлен диагноз «Сотрясение головного мозга. Дисторсия шейного отдела позвоночника. Ушиб мягких тканей левой окологлазничной области».

Мухин написал на Сандлера заявление в полицию. Ранее он уже был судим — его обвиняли в нецелевом использовании средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». Его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а в октябре 2017 года отпустили по УДО.

Ранее ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ.

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