ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 24-го тура РПЛ и сравнялся с «Зенитом»

Московский ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый мяч был забит на 56-й минуте игры: его автором стал Иван Обляков, которому ассистировал Данил Круговой. На 90+4-й минуте встречи Секу Койта установил окончательный счет встречи, голевая передача на счету Рифата Жемалетдинова.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на втором месте, деля его со «Спартаком» и «Зенитом», набрав 47 баллов. У оренбуржцев 16 баллов и 15-ое место в турнирной таблице.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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