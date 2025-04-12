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Спорт

Войти в топ-3: ЦСКА гостит у «Оренбурга». LIVE

Футбол. РПЛ-2024/25, 24-й тур. «Оренбург» — ЦСКА (Москва). ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА Новости
ЦСКА, борющийся за попадание в первую тройку команд Российской премьер-лиги (РПЛ), на выезде играет с «Оренбургом» в рамках 24-го тура. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 24-й тур
1-й тайм
12 апреля 12:00
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'2

Башич со стандарта сделали подачу низом, гости вынесли мяч. Вторым темпом мяч подхватил Марин и пробил выше ворот.

'1

На первой же минуте Кисляк нарушил правила против Марина на углу своей штрафной.

'1

Начали! Главный судья — Егор Егоров.

11:55

«Оренбург»: Москвичев, Татаев, Сидоров, Прохин, Караташ, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Марин, Савельев, Мансилья.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Лукин, Роша, Келлвен, Обляков, Бистрович, Глебов, Кисляк, Пьянич, Алеррандро.

11:50

Матч начнется в 12:00 мск.

11:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА.

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