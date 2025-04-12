Башич со стандарта сделали подачу низом, гости вынесли мяч. Вторым темпом мяч подхватил Марин и пробил выше ворот.
На первой же минуте Кисляк нарушил правила против Марина на углу своей штрафной.
Начали! Главный судья — Егор Егоров.
«Оренбург»: Москвичев, Татаев, Сидоров, Прохин, Караташ, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Марин, Савельев, Мансилья.
ЦСКА: Тороп, Круговой, Лукин, Роша, Келлвен, Обляков, Бистрович, Глебов, Кисляк, Пьянич, Алеррандро.
Матч начнется в 12:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА.