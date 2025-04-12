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«Спартак» планирует выгнать незабившего пенальти Медину

Metaratings: «Спартак» хочет летом продать незабившего пенальти «Динамо» Медину
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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Руководство московского «Спартака» намерено продать полузащитника Хесуса Медину. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, клуб хочет летом расстаться с парагвайцем, однако преградой для этого может стать высокая зарплата игрока — €1,6 млн в год.

Медина не реализовал одиннадцатиметровый удар в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» из Махачкалы, пробив на 86-й минуте в перекладину.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на втором месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидеру — «Краснодару» и идут вровень с «Зенитом».

Ранее в «Динамо» объяснили, как смогли переиграть «Спартак».

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