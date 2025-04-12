Овечкин назвал Вашингтон своим домом

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью пресс-службе лиги заявил, что считает американскую столицу вторым домом.

По его словам, 20 лет жизни в Вашингтоне не могли пройти незамеченными для него.

«Я провел здесь 20 лет и вырос как мужчина. Здесь растут мои дети, это мой второй дом. У меня тут замечательные друзья, я люблю этот город», — заявил Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее в «Вашингтоне» заявили, что Овечкин проведет в клубе сезон-2025/26.