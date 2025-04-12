В «Вашингтоне» анонсировали сохранение Овечкина

В «Вашингтоне» заявили, что Овечкин проведет в клубе сезон-2025/26

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис в интервью пресс-службе лиги заявил, что нападающий Александр Овечкин точно доиграет в клубе сезон-2025/26.

По его словам, говорить о будущем 39-летнего капитана «Кэпс» по окончании контракта пока преждевременно.

«Алекс играл за нас 20 лет и продолжит в следующем сезоне. Поэтому нам нужно будет проявить креативность, когда он решит, что больше не хочет играть. Пока он, очевидно, еще ничего не решил», — заявил Леонсис.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее в «Вашингтоне» заявили, что Овечкин побил рекорд Гретцки вовремя.