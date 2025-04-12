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В «Динамо» объяснили, почему забыли вратаря после матча со «Спартаком»

В «Динамо» объяснили допинг-контролем опоздание вратаря Магомедова на автобус
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Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов после победы в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что голкипер Тимур Магомедов опоздал на автобус из-за прохождения допинг-процедуры. Его слова приводит «Чемпионат».

«Что касается ситуации с Магомедовым и уехавшим автобусом, ничего не случилось. Тимур остался с другими ребятами сдавать тесты, так как приехало ВАДА», — заявил Газизов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на втором месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидеру — «Краснодару» и идут вровень с «Зенитом», однако эти два клуба свои матчи в туре еще не сыграли. У махачкалинцев 27 баллов и девятое место.

Ранее в «Спартаке» заявили, что Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Медина не должен был бить пенальти в ворота «Динамо».

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