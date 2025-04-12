В «Спартаке» заявили, что Медина не должен был бить пенальти в ворота «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от махачкалинского «Динамо» заявил, что Хесуса Медины не было в списке штатных пенальтистов перед этим матчем. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы обсуждали, кто должен исполнять пенальти, я лучше завтра спрошу, почему все произошло вот так. Медины не было в списке исполнителей пенальти, я сам был очень удивлен тому, что он оказался у мяча», — заявил Станкович.

Медина не реализовал одиннадцатиметровый удар, пробив на 86-й минуте в перекладину.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на втором месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидеру — «Краснодару» и идут вровень с «Зенитом», однако эти два клуба свои матчи в туре еще не сыграли. У махачкалинцев 27 баллов и девятое место.

Ранее тренер «Спартака» назвал виновного в поражении от «Динамо».