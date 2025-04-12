В «Вашингтоне» предложили Овечкину работу после завершения карьеры

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис в интервью пресс-службе лиги заявил, что готов предложить нападающему Александру Овечкину работу после того, как он решит завершить профессиональную карьеру.

По его словам, нет ни одной причины, по которой сотрудничество между «Кэпс» и Овечкиным должно прекратиться.

«Я не вижу причин, почему наши взаимоотношения должны когда-либо закончиться. Мы можем найти варианты, чтобы он остался частью «Вашингтона», когда не будет игроком», — заявил Леонсис.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Станислав Черчесов назвал рекорд Александра Овечкина «событием планетарного масштаба».