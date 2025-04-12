Черчесов высоко оценил рекорд Овечкина

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о снайперском рекорде форварда и капитана «столичных» Александра Овечкина в национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, я следил за его гонкой. Каждое утро у меня начиналось с проверки, забил ли Овечкин или нет. Сейчас чувствую, что в моем ритме что-то поменялось. Это событие планетарного масштаба, весь мир продолжает смотреть за ним», — заявил Черчесов.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкину подарили живого козла.