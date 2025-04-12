В «Динамо» объяснили, как смогли переиграть «Спартак»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев после победы в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над столичным «Спартаком» заявил, что его команда добилась успеха благодаря соблюдению принципов своей игры. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Главной задачей было не отходить от своих принципов и играть активно как с мячом, так и без мяча, прессинговать и навязывать борьбу. Наверное, игра по-другому сложиться и не могла. Ребята молодцы, победили заслуженно, реализовали свои моменты и смогли сдержать натиск соперника во втором тайме», — заявил Биджиев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на втором месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидеру — «Краснодару» и идут вровень с «Зенитом», однако эти два клуба свои матчи в туре еще не сыграли. У махачкалинцев 27 баллов и девятое место.

Ранее тренер «Спартака» Станкович удивился, что Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Медина пошел бить пенальти «Динамо».