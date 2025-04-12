В «Спартаке» объяснили замену лучшего бомбардира чемпионата

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от махачкалинского «Динамо» заявил, что на данный момент нет информации о состоянии здоровья форварда Манфреда Угальде. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

Лучший бомбардир чемпионата России был заменен по ходу первого тайма из-за повреждения.

«Когда ты видишь, что что-то не работает, то надо что-то предпринимать. Я не знаю, что с коленом у Угальде, мы были вынуждены провести его замену. В перерыве мы почти ничего не говорили, моя речь в раздевалке продлилась всего 30 секунд, эти слова останутся в ней. В любом случае мы должны играть в футбол 90 минут, а не 45», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на втором месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидеру — «Краснодару» и идут вровень с «Зенитом», однако эти два клуба свои матчи в туре еще не сыграли. У махачкалинцев 27 баллов и девятое место.

Ранее тренер «Спартака» Станкович заявил, что его команда не имела права играть плохо.