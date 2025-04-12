В «Спартаке» заявили, что не имели права играть плохо против «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от махачкалинского «Динамо» заявил, что его команда не имела права играть так плохо. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Дело не в удаче — после первого тайма мы проигрывали команде соперника в агрессии, в скорости. Во втором тайме мы совершили несколько изменений, заиграли лучше, но не забили пенальти. В любом случае, команда с такой историей как «Спартак» не имеет права играть первый тайм так, как мы его провели. Но жизнь продолжается, футбол продолжается, мы продолжаем работать и верить в свой труд. При этом, конечно, определенные выводы мы сделаем», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на втором месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидеру — «Краснодару» и идет вровень с «Зенитом», однако эти два клуба свои матчи в туре еще не сыграли. У махачкалинцев 27 баллов и девятое место.

Ранее в «Динамо» прокомментировали победу над «Спартаком».