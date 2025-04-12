Овечкину подарили живого козла

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрем, отдавший наибольшее количество голевых передач на одноклубника Александра Овечкина, подарил россиянину живого козла. Эпизод произошел во время празднования голевого рекорда Овечкина на домашней арене клуба.

«Мы дарим тебе козла», — заявил Бекстрем.

Слово «Goat», на английском обозначающее козла, также является аббревиатурой от «Greatest of all time» — лучший на все времена.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александр Овечкин назвал самого влиятельного игрока в своей карьере.