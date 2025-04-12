Овечкин раскрыл, за кого бы сыграл в матче НХЛ и КХЛ

Овечкин о том, за кого сыграет в матче КХЛ с НХЛ: у меня контракт с «Вашигтоном»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, за кого сыграет в возможном матче хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) КХЛ и НХЛ, если «Вашингтон» встретится с московским «Динамо». Об этом он рассказал на YouTube-канале FONBET.

«У меня контракт с «Вашингтоном», — заявил Овечкин.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили идею матча сборных КХЛ и НХЛ.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин ответил, звонил ли ему Путин после рекорда.