Рекорд Овечкина назвали гордостью России

Министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с журналистами заявил, что испытывает гордость за нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

По его словам, рекордная шайба 39-летнего россиянина стала большим поводом для гордости у всех сограждан.

«Привычка всегда болеть за наших, за Россию у нас в крови. Поэтому такая реакция на рекорд Овечкина. Злые языки говорят, что он играет за океаном, но он является нашим человеком. Любые рекорды, даже в Америке, это гордость для всей страны», — заявил Дегтярев.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александр Овечкин назвал самый важный момент в своей жизни.