Нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину подарили золотую клюшку в честь рекорда по голам в Национальной хоккейной лиге. Об этом пишет РИА Новости.

Торжественная церемония состоялась перед матчем против «Каролины Харрикейнз». Кроме золотой клюшки, Овечкину вручили скульптуру с его портретом. Также форварду и его матери подарили премиальные часы, а супруге — драгоценное украшение. Сыновья Овечкина также получили золотые клюшки.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Позже министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что испытывает гордость за Овечкина. По его словам, рекордная шайба 39-летнего россиянина стала большим поводом для гордости у всех сограждан.

Ранее Овечкин объяснил, почему обратился к русским после рекордного гола.