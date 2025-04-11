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«Динамо» забыло вратаря после матча со «Спартаком»

«Динамо» забыло вратаря Магомедова на стадионе после игры со «Спартаком»
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ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» забыло вратаря Тимура Магомедова на стадионе «Спартака» после встречи 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник утверждает, что автобус дагестанского клуба без лучшего игрока встречи, который совершил семь сейвов и помог команде добыть победу. Магомедов попытался догнать автобус, но не смог этого сделать — ему пришлось добираться до команды на отдельном микроавтобусе.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 10-й минуте автогол забил Даниил Денисов, на 16-й — отличился Хуссем Мрезиге. «Спартаку» удалось лишь отыграть один мяч: его автором стал Тео Бонгонда на 68-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб идет на втором месте, набрав 47 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидеру — «Краснодару» и идет вровень с «Зенитом», однако эти два клуба свои матчи в туре еще не сыграли. У махачкалинцев 27 баллов и девятое место.

Ранее сообщалось, что экс-футболиста «Зенита» могут наказать за ставки.

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