Экс-футболиста «Зенита» могут наказать за ставки

Экс-футболиста «Зенита» Паредеса могут наказать за ставки и игру в казино

Экс-футболиста петербургского «Зенита» Леандро Паредеса и его партнера по сборной Аргентины Анхеля Ди Марию могут наказать за ставки на спорт на нелегальных платформах. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Источник утверждает, что прокуратура Милана расследует деятельность 12 игроков Серии А, подозреваемых в размещении ставок на нелегальных сайтах и игре в онлайн-покер в период с 2021 по 2023 год. Также в новый список попали игроки «Ювентуса» Уэстон Маккенни и Маттиа Перин, Алессандро Флоренци из «Милана», а также игравший в Италии Николо Дзаньоло.

Ранее еще одного футболиста дисквалифицировали на 18 месяцев, но срок сократился до 10 месяцев, так как игрок признал свою вину.

Ранее в «Торпедо» объяснили причину расторжения контракта с главным тренером.