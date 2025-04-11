Чемпион мира объяснил причины ухода из СКА

Кузнецов об уходе из СКА: не смог сыграть на уровне, которого от меня ждали

Двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов назвал причиной ухода из СКА невыполнение клубом задач, а также то, что он сам не смог сыграть на том уровне, которого все ждали. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я надеялся на большее, но не смог играть на том уровне, которого от меня ждали. Поэтому приняли решение расстаться по обоюдному согласию. Никаких обид ни у меня, ни у клуба нет. Все по‑хорошему», — заявил Кузнецов.

9 апреля СКА и Кузнецов расторгли контракт по обоюдному согласию.

Форвард пополнил состав СКА перед началом текущего сезона. Всего в регулярном чемпионате он сыграл 39 матчей, в которых набрал 37 очков. В плей-офф Кузнецов принял участие в трех встречах, в течение которых забросил три шайбы.

Ранее хоккеист СКА Кузнецов рассказал об отношении к наркотикам.