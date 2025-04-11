Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион мира объяснил причины ухода из СКА

Кузнецов об уходе из СКА: не смог сыграть на уровне, которого от меня ждали
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов назвал причиной ухода из СКА невыполнение клубом задач, а также то, что он сам не смог сыграть на том уровне, которого все ждали. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я надеялся на большее, но не смог играть на том уровне, которого от меня ждали. Поэтому приняли решение расстаться по обоюдному согласию. Никаких обид ни у меня, ни у клуба нет. Все по‑хорошему», — заявил Кузнецов.

9 апреля СКА и Кузнецов расторгли контракт по обоюдному согласию.

Форвард пополнил состав СКА перед началом текущего сезона. Всего в регулярном чемпионате он сыграл 39 матчей, в которых набрал 37 очков. В плей-офф Кузнецов принял участие в трех встречах, в течение которых забросил три шайбы.

Ранее хоккеист СКА Кузнецов рассказал об отношении к наркотикам.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами