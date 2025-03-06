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Хоккеист СКА Кузнецов рассказал об отношении к наркотикам

Нападающий СКА Кузнецов заявил, что оставил наркотики в прошлом
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что в нынешнем сезоне несколько раз проходил тестирование на наркотики.

По его словам, каждое из них дало отрицательный результат.

«Часто ли сдаю тесты на допинг? Да, уже приезжали в этом году и проверяли. В любой момент могут приехать. В этом сезоне раза три-четыре приезжали. [Дисквалификация за кокаин?] Что было, то было. Ничего уже не изменить. Я фокусируюсь только на будущем», — заявил Кузнецов.

27 февраля журналист Артур Хайруллин написал, что Кузнецов с высокой долей вероятности больше не сыграет за СКА. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал эту информацию сплетнями, а позже сам клуб заявил, что не планирует расторгать контракт с хоккеистом. 28 февраля клуб внес хоккеиста в список травмированных.

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 38 матчах за СКА.

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