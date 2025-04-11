СКА назвали одним из лучших клубов Европы

Генеральный менеджер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Каролина Харрикейнз» Эрик Талски назвал петербургский СКА ведущим клубом Европы. Его слова приводит сайт лиги.

«Мы благодарны, что Александр провел время в СКА — одном из ведущих хоккейных клубов Европы, — которое помогло ему стать одним из лучших молодых талантов. Его габариты и мастерство позволяли бить рекорды в КХЛ, и мы уверены, что он станет значимым игроком в НХЛ», — заявил Талски.

8 апреля сообщалось, что Никишин перейдет в «Каролину Харрикейнз».

6 апреля СКА вылетел из Кубка Гагарина.

Шестой матч серии, который состоялся на «СКА Арене», завершился со счетом 2:5. В первом отрезке команды отличиться не сумели. Во втором периоде «Динамо» вышло вперед благодаря голу Максима Джиошвили на 25-й минуте, однако дубль Валентина Зыкова на 27-й и 30-й минутах вернул лидерство для СКА. В третьем периоде петербуржцы пропустили четыре безответные шайбы: на 42-й минуте забил Максим Комтуа, на 43-й — Кирилл Адамчук, на 46-й — Никита Гусев, а на 60-й Джиошвили оформил дубль.

Эта победа стала четвертой в серии для «Динамо» — они выиграли со счетом 4:2.

Ранее Александр Овечкин был признан звездой недели в НХЛ.