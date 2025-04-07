Овечкин признан звездой недели в НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба турнира.

Второй звездой недели стал форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Сузуки. Замкнул тройку Роберт Томас из «Сент-Луис Блюз».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее фермер подарил Овечкину корову.