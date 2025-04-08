Капитан СКА продолжит карьеру в НХЛ

Капитан петербургского СКА Александр Никишин покинет клуб и подпишет контракт новичка с коллективом »Каролина Харрикейнз» из НХЛ. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Источник утверждает, что в «Каролине» хотят заполучить 23-летнего Никишина уже в сезоне-2024/2025, однако у защитника действует контракт со СКА до конца мая. Сейчас ведутся переговоры о досрочном расторжении.

В текущем сезоне Никишин провел 65 матчей за СКА, в которых набрал 49 (19+30) очков. В 2020 году он был задрафтован «Каролиной» под общим 69-м номером.

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Шестой матч серии, который состоялся на «СКА Арене», завершился со счетом 2:5. В первом отрезке команды отличиться не сумели. Во втором периоде «Динамо» вышло вперед благодаря голу Максима Джиошвили на 25-й минуте, однако дубль Валентина Зыкова на 27-й и 30-й минутах вернул лидерство для СКА. В третьем периоде петербуржцы пропустили четыре безответные шайбы: на 42-й минуте забил Максим Комтуа, на 43-й — Кирилл Адамчук, на 46-й — Никита Гусев, а на 60-й Джиошвили оформил дубль.

Эта победа стала четвертой в серии для «Динамо» — они выиграли со счетом 4:2.

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