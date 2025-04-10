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В возрасте 82 лет умер экс-тренер «Реала»

На 83-м году жизни скончался экс-тренер «Реала» Бенхаккер
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Erwin Spek/imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Лео Бенхаккер скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает NOS со ссылкой на членов семьи тренера.

Под его руководством «сливочные» три раза подряд побеждали в чемпионате Испании. Также Бенхаккер известен по работе с «Фейеноордом», «Аяксом», сборной Саудовской Аравии, Тринидада и Тобаго и других команд.

8 апреля «Реал» разгромно проиграл «Арсеналу» в Лиге чемпионов. Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, а во втором дважды прямыми ударами со штрафного отличился Деклан Райс на 58-й и 70-й минутах, а окончательный результат на 75-й минуте установил Микель Мерино.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Александру Овечкину предложили еще раз сыграть в футбол за «Динамо».

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