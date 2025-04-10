Овечкину предложили еще раз сыграть в футбол за «Динамо»

Глава «Динамо» Гафин предложил Овечкину еще раз сыграть в футбол

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью Metaratings заявил, что в клубе не против, чтобы нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел еще один матч за них.

«С удовольствием попрошу Александра Овечкина перейти в футбольное «Динамо» на один матч», — заявил Гафин.

В 2022 году Овечкин принимал участие в матче московского «Динамо» против медиаклуба «Амкал», бело-голубые победили со счетом 5:0, а хоккеист отличился забитым мячом за 11 минут на поле.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

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