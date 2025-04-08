Эдегор подал в центр штрафной, но защитник «Реала» вынес мяч! Сразу после этого Винисиус разогнал контратаку и добрался до штрафной «Арсенала», но не смог отдать точный пас на Мбаппе.
Сака обыграл Модрича и заработал на себе фол возле самой штрафной «Реала»! Будет опасный «стандарт» в пользу «Арсенала».
Родриго совершил первый фол в матче — завалил Льюис-Скелли на половине поля «Реала». Бразильский нападающий серьезно намерен отрабатывать в обороне.
Мбаппе нанес дальний удар, но Райа уверенно забрал мяч в руки!
Матч начался!
Главный судья матча — Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Алаба, Модрич, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.
Стартовый состав «Арсенала»: Райа, Тимбер, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Мерино.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодня «Арсенал» принимает в Лондоне мадридский «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 мск.