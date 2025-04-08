Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Мбаппе рвется в полуфинал: «Реал» сражается с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч. «Арсенал» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

close
Susana Vera/Reuters
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» принимает мадридский «Реал», который является действующим обладателем трофея. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
1-й тайм
08 апреля 22:00
Арсенал
Лондон, Англия
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Эмирейтс», Лондон, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'4

Эдегор подал в центр штрафной, но защитник «Реала» вынес мяч! Сразу после этого Винисиус разогнал контратаку и добрался до штрафной «Арсенала», но не смог отдать точный пас на Мбаппе.

'3

Сака обыграл Модрича и заработал на себе фол возле самой штрафной «Реала»! Будет опасный «стандарт» в пользу «Арсенала».

'2

Родриго совершил первый фол в матче — завалил Льюис-Скелли на половине поля «Реала». Бразильский нападающий серьезно намерен отрабатывать в обороне.

'1

Мбаппе нанес дальний удар, но Райа уверенно забрал мяч в руки!

'1

Матч начался!

21:55

Главный судья матча — Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины.

21:52

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Алаба, Модрич, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.

21:50

Стартовый состав «Арсенала»: Райа, Тимбер, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Мерино.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодня «Арсенал» принимает в Лондоне мадридский «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало встречи — в 22.00 мск.

Картина дня
«Это не вывод войск». Почему американские военные покидают польскую базу
США выводят военных из хаба в Польше, где координировалась помощь Украине
Бельгия предоставит Украине два F-16 на запчасти. Военная операция, день 1140-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1140-й день
СМИ: обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить на Украине РПГ
Госдеп назвал тему переговоров с Россией в Стамбуле
Аэропорт Ульяновска ввел ограничения на полеты
Американская конгрессвумен назвала парламент Украины марионеточным
В российском городе мужчине проломили череп табуреткой после ссоры в баре
Новости и материалы
В Чехии назвали преимущество Путина перед Зеленским в переговорах с Трампом
Суд на Камчатке отправил в колонию мигранта, финансировавшего террористов
Легенда «Спартака» заявил, что все ждали рекорда Овечкина
Захарова заявила, что европейцы рискуют стать голодными беженцами из-за русофобии
Барецкий захотел поставить памятник Паше Технику
Меган Маркл рассказала о послеродовых осложнениях
Мостовой рассказал, рассматривал ли он варианты для тренерской работы за границей
В Воронежской области сбили не менее пяти беспилотников ВСУ
Найден скрытый клеточный путь развития болезни Паркинсона
Трамп предложит Китаю «щедрые» условия в ответ на переговоры о пошлинах
Стилист Бородиной назвал главный оттенок весны
Продажу 24 тонн поддельного сливочного масла пресекли в российском регионе
В Белгородской области мужчина получил осколочные ранения при атаке ВСУ
В Белом доме отреагировали на оскорбление Маском советника Трампа
В подполье рассказали о новой военной операции ВСУ
Жених Бородиной удивился, что в Грузии молодежь не знает русского языка
В Новой Москве потушили пожар в общежитии
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Все новости
В МИД РФ отвергли возможность переговоров с Японией по мирному договору
Небензя назвал причину гибели людей в Кривом Роге
«Трамп ничего не добился». Почему США переключились с Украины на Иран?
Политолог Ордуханян: медиатором на переговорах США и Ирана может стать Россия
«Принимала награду из рук Путина». В Литве требуют от Орбакайте высказать позицию по Украине
Премьер Литвы Палуцкас потребовал от Орбакайте публично высказать позицию по СВО
Тест: кто вы из героев сериала «Твин Пикс»?
Сериал «Твин Пикс» вышел на экраны 35 лет назад
«Это не тот волк». Ученые попытались воссоздать вымершего 10 тыс. лет назад лютоволка
Генетик Волчков: Colossal Biosciences не воссоздала вымершего ужасного волка
«Твин Пикс» 35 лет спустя: что случилось с актерами культового сериала 90-х
«Большой куш» в реальном мире. Что делает уникальным стендап-сериал «Быть цыганом»?
В Okko вышел документальный сериал «Быть цыганом»
Вербное воскресенье в 2025 году: какого числа отмечаем праздник, его история и традиции
Вербное воскресенье 2025: что можно и что нельзя делать в праздник
Что такое мизогиния: как она возникает и почему свойственна и мужчинам, и женщинам
Ненависть к женщинам: что такое мизогиния простыми словами и как она проявляется
Причина — септический шок: опубликовано заключение о смерти Паши Техника
Директор Яровный опубликовал заключение тайских врачей о смерти Паши Техника
Из СВО вынесли уроки для войны с Китаем. Зачем Трамп выделяет $1 трлн на оборону?
Полковник Ходаренок: Трамп увеличивает оборонный бюджет, учитывая опыт СВО
«Не в ближайшие десятилетия»: в России исключили возможность ядерного разоружения
Зампред Совбеза Медведев обвинил США в провале ДСНВ-3
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами