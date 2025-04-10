Игрока «Ростова» дисквалифицировали на две игры за фол против футболиста «Спартака»

КДК РФС дисквалифицировал Сутормина на две игры за фол против Маркиньоса

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил на два матча полузащитника «Ростова» Алексея Сутормина. Об этом сообщает «Чемпионат».

31-летний игрок получил данное наказание за фол против бразильского полузащитника «Спартака» Маркиньоса в матче 23-го тура чемпионата России.

6 апреля «Ростов» уступил в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московскому «Спартаку». Встреча, которая проходила на «Ростов Арене», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Во второй половине встречи на 65-й минуте счет открыл Наиль Умяров, на 68-й отличился Кристофер Мартинс, а третий мяч забил Эсекьель Барко на 88-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» вернулся на вторую строчку — теперь подопечные Деяна Станковича имеют 47 очков и вновь обгоняют петербургский «Зенит» по дополнительным показателям. Лидирует в таблице «Краснодар» — 52 балла. «Ростов» идет на седьмом месте с 33 баллами.

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