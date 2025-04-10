Мостовой рассказал, с кем можно сравнить Овечкина

Экс-футболист Мостовой: Овечкина можно сравнить с Месси и Роналду

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина можно сравнить с футболистами Лионелем Месси и Криштиану Роналду, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Достижения по забитым голам в хоккее и футболе нельзя просто сравнивать. Овечкин и Роналду – величайшие. Сравнивать, конечно, их можно, например, Овечкина с Роналду и Месси, но оценивать голы не нужно», — сказал Мостовой.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин был выдвинут на приз за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.