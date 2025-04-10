Легендарного футболиста завалили оскорблениями из-за поездки в Россию

Легендарного итальянского футболиста Франческо Тотти завалили оскорблениями из-за визита в Москву. Об этом сообщает L.

Источник утверждает, что в социальных сетях итальянцы обвинили его в пророссийской пропаганде и поддержке Владимира Путина. Также в адрес Тотти поступали оскорбления и косвенные угрозы.

7 апреля Тотти прилетел в Москву на Премию РБ — 2025.

Ранее он заявлял, что готов отказаться от поездки, если его об этом попросят.

«Моя рабочая поездка в Москву вызвала полемику. Я — человек спорта, который продвигает ценности спорта по всему миру. Я езжу в разные страны и говорю о спорте, я бы и в Киев поехал. Если поступит просьба не участвовать в мероприятии в Москве, я откажусь», — заявил Тотти.

Всю свою карьеру футболист провел в одном клубе. Тотти отыграл 25 сезонов за «Рому» — с 1992 по 2017 год. Он провел 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 207 результативных передач. Вместе с «Ромой» Тотти стал чемпионом Италии в 2001 году.

В сборной Италии футболист забил девять мячей и отдал 25 голевых передач в 58 матчах. Также он стал чемпионом мира — 2006.

Ранее Тотти обвиняли в уклонении от уплаты налогов.