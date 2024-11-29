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Известного итальянского футболиста обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Mash: Известного футболиста Тотти обвиняют в уклонении от уплаты налогов

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Alessandro Serrano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известного итальянского футболиста Франческо Тотти обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Спортсмен уже находится в реестре подозреваемых римского суда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник утверждает, что экс-капитан желто-красных специально скрыл номер НДС, необходимый для декларирования части доходов, полученных с рекламных роликов и постов в своих соцсетях. Отмечается, что его долг составлял несколько тысяч евро, но из-за процентов и штрафов сумма выросла до €200 тысяч. Предполагается, что цифры могут быть в 10 раз больше.

В начале декабря Тотти встретится с прокурором города. Отмечается, что из-за этим проблем 48-летний футболист может вернуться в футбол.

Тотти всерьез рассматривает предложение о переходе в «Комо» до конца сезона.

Всю свою карьеру футболист провел в одном клубе. Тотти отыграл 25 сезонов за «Рому» — с 1992 по 2017 год. Он провел 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 207 результативных передач. Вместе с «Ромой» Тотти стал чемпионом Италии в 2001 году.

В сборной Италии футболист забил девять мячей и отдал 25 голевых передач в 58 матчах. Также он стал чемпионом мира — 2006.

В этом сезоне «Комо» выступает в высшем дивизионе итальянского футбола. В последней раз они играли в Серии А в сезоне-2002/03. Тогда они заняли 17-е место и вылетели обратно в Серию B.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной России может завершить карьеру.

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