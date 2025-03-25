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Легендарный футболист собирается приехать в Россию

Тотти заявил, что готов поехать в Москву продвигать спорт
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Alessandro Serrano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Легендарный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти заявил, что поедет в Москву в «рабочую поездку» с целью продвигать спорт. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что 48-летний итальянец добавил, что если «компетентные органы попросят его отказаться от поездки», он готов сделать это.

«Моя рабочая поездка в Москву вызвала полемику. Я — человек спорта, который продвигает ценности спорта по всем мире. Я езжу в разные страны и говорю о спорте, я бы и в Киев поехал. Если поступит просьба не участвовать в мероприятии в Москве, я откажусь», — заявил Тотти.

Всю свою карьеру футболист провел в одном клубе. Тотти отыграл 25 сезонов за «Рому» — с 1992 по 2017 год. Он провел 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 207 результативных передач. Вместе с «Ромой» Тотти стал чемпионом Италии в 2001 году.

В сборной Италии футболист забил девять мячей и отдал 25 голевых передач в 58 матчах. Также он стал чемпионом мира — 2006.

Ранее Тотти обвиняли в уклонении от уплаты налогов.

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