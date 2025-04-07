Легендарный футболист прилетел в Россию

Легендарный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти прилетел в Москву, чтобы стать специальным гостем Премии РБ — 2025, которая состоится 8 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер.

Ранее он заявлял, что готов отказаться от поездки, если его об этом попросят.

«Моя рабочая поездка в Москву вызвала полемику. Я — человек спорта, который продвигает ценности спорта по всем мире. Я езжу в разные страны и говорю о спорте, я бы и в Киев поехал. Если поступит просьба не участвовать в мероприятии в Москве, я откажусь», — заявил Тотти.

Всю свою карьеру футболист провел в одном клубе. Тотти отыграл 25 сезонов за «Рому» — с 1992 по 2017 год. Он провел 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 207 результативных передач. Вместе с «Ромой» Тотти стал чемпионом Италии в 2001 году.

В сборной Италии футболист забил девять мячей и отдал 25 голевых передач в 58 матчах. Также он стал чемпионом мира — 2006.

Ранее Тотти обвиняли в уклонении от уплаты налогов.