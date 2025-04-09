Момент! Адейеми подал во вратарскую «Барселоны», и Гирасси мог замыкать на дальней штанге (никто из защитников ему не мешал), но чуть-чуть не попал по мячу!
Фермин Лопес нанес удар низом с линии штрафной, но слишком слабо. Кобель уверенно забрал мяч.
«Барселона» очень долго владеет мячом и терпеливо осаждает штрафную «Боруссии».
Адейеми прострелил в штрафную «Барселоны» с левого фланга, и Чуквуэмека пробил по воротам, но попал в защитника! Мяч отскочил к Гиттенсу, который попытался сыграть на добивании, но мяч полетел не очень сильно и прямо в руки Щенсны.
Левандовски пробил из центра штрафной «Боруссии» в падении через себя, но получилось прямо в руки Кобелю!
Рюэрсон шикарно отобрал мяч у Левандовского прямо в штрафной «Боруссии»!
Моментище! Гирасси вышел один на один с Щенсны, но не смог попасть ногой по мячу! Можно было расстреливать ворота в упор, офсайда не было.
Адейеми нанес удар из пределов штрафной «Барселоны», но прямо в Кунде!
Бенсебаини сделал передачу в ноги Левандовскому, и «Барселона» провела быструю контратаку! Однако дортмундцам удалось вернуть мяч себе — уже в собственной штрафной.
Левандовски нанес мощнейший удар практически с линии штрафной, но мяч прошел мимо ворот!
Кобель успел выйти из ворот и забрать мяч, прервав проникающую передачу каталонцев в штрафную «Боруссии».
VAR на всякий случай проверил гол «Барселоны» на предмет офсайда у Рафиньи, но все чисто!
ГООООЛ!!! Фермин Лопес подал на дальнюю штангу, Мартинес сделал головой скидку в центр, где Кубарси в касание отправил мяч в ворота! Когда мяч уже был на ленточке, Рафинья еще дополнительно в подкате пробил по нему. Таким образом, у Кубарси — голевая, у Рафиньи — гол! 1:0 — «Барселона» повела в счете.
Адейеми получил желтую карточку за фол на Кунде. Будет перспективный «стандарт» для «Барселоны» на чужой половине поля.
Бенсебаини прихватил за футболку Ямаля, и арбитр свистнул фол. Ламин требовал желтую карточку для соперника, но судья решил пожалеть дортмундца.
«Боруссия» пытается действовать дальними забросами вперед, но каждый раз теряет мяч.
Рафинья забрался в небольшой офсайд, и арбитр передал мяч «Боруссии».
Бенсебаини выбил мяч головой на очередной угловой для «Барслелоны» — уже четвертый за 18 минут игры. Рафинья подал в штрафную, но дортмундцы отбились.
Сине-гранатовые заработали угловой, однако розыгрыш мяча ни к чему не привел, более того, дортмундцы перехватили мяч и убежали в быструю атаку. Кунде наступил на ногу Чуквуэмеке и сорвал контратаку «Боруссии»! Судья не стал давать желтую и в принципе решил не фиксировать фол. Капитан «шмелей» Эмре Джан высказал ему свои претензии, но арбитр остался непреклонен.
Брандт подал в штрафную «Барселоны» с правого фланга, но Гирасси чуть-чуть не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть в касание! А потом оказалось, что каталонцы поймали его в офсайдную ловушку.
«Боруссия» провела первую осознанную атаку, которая завершилась навесом в штрафную «Барселоны». Кубарси уверенно выбил мяч головой.
Рюэрсон выбил мяч из-под ног Бальде за боковую и замедлил атаку «Барселоны».
«Боруссия» заработала угловой. Бенсебаини подал на дальнюю штангу, но там не оказалось никого из партнеров.
Каталонцы разыграли мяч с углового, и Ямаль нанес дальний удар, но выше ворот.
Момент! Рафинья промчался по левому флангу и прострелил в центр на Левандовски, который очень сильно пробил в касание из пределов штрафной, но Кобель перевел мяч на угловой!
Опасно! Ямаль обыграл Бенсебаини, ворвался в штрафную «Боруссии» и нанес удар с острейшего угла, но мяч не попал в дальний угол!
Моментище! Ямаль получил мяч в штрафной «Боруссии» и мощно пробил в створ, но Кобель в красивом прыжке спас свою команду!
Подача «Барселоны» с углового не удалась — мяч перелетел через всех и ушел за лицевую.
Рафинья прострелил во вратарскую «Боруссии», но Фермин Лопес не успел замкнуть: Бенсебаини выбил мяч на угловой прямо перед его носом!
Матч начался!
Главный судья встречи — Эспен Эскос из Норвегии.
Стартовый состав «Боруссии»: Кобель, Бенсебаини, Джан, Антон, Адейеми, Рюэрсон, Брандт, Нмеча, Чуквуэмека, Байер, Гирасси.
Стартовый состав «Барселоны»: Щенсны, Кубарси, Бальде, Мартинес, Педри, Левандовски, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, де Йонг, Кунде.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» принимает дортмундскую «Боруссию». Начало встречи — в 22.00 мск.