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Подтвердить статус фаворита: «Барселона» бьется с «Боруссией» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч. «Барселона» — «Боруссия». ОНЛАЙН

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Alex Caparros - UEFA/Getty Images
В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле принимает дортмундскую «Боруссию». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
Перерыв
09 апреля 22:00
Барселона
Барселона, Испания
25' Рафинья
1 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Стадион «Олимпик Льюис Компанис», Барселона, Испания
1-й тайм

25' Рафинья

24' Адейеми

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

Момент! Адейеми подал во вратарскую «Барселоны», и Гирасси мог замыкать на дальней штанге (никто из защитников ему не мешал), но чуть-чуть не попал по мячу!

'44

Фермин Лопес нанес удар низом с линии штрафной, но слишком слабо. Кобель уверенно забрал мяч.

'43

«Барселона» очень долго владеет мячом и терпеливо осаждает штрафную «Боруссии».

'41

Адейеми прострелил в штрафную «Барселоны» с левого фланга, и Чуквуэмека пробил по воротам, но попал в защитника! Мяч отскочил к Гиттенсу, который попытался сыграть на добивании, но мяч полетел не очень сильно и прямо в руки Щенсны.

'40

Левандовски пробил из центра штрафной «Боруссии» в падении через себя, но получилось прямо в руки Кобелю!

'38

Рюэрсон шикарно отобрал мяч у Левандовского прямо в штрафной «Боруссии»!

'36

Моментище! Гирасси вышел один на один с Щенсны, но не смог попасть ногой по мячу! Можно было расстреливать ворота в упор, офсайда не было.

'34

Адейеми нанес удар из пределов штрафной «Барселоны», но прямо в Кунде!

'33

Бенсебаини сделал передачу в ноги Левандовскому, и «Барселона» провела быструю контратаку! Однако дортмундцам удалось вернуть мяч себе — уже в собственной штрафной.

'31

Левандовски нанес мощнейший удар практически с линии штрафной, но мяч прошел мимо ворот!

'29

Кобель успел выйти из ворот и забрать мяч, прервав проникающую передачу каталонцев в штрафную «Боруссии».

'27

VAR на всякий случай проверил гол «Барселоны» на предмет офсайда у Рафиньи, но все чисто!

'25

ГООООЛ!!! Фермин Лопес подал на дальнюю штангу, Мартинес сделал головой скидку в центр, где Кубарси в касание отправил мяч в ворота! Когда мяч уже был на ленточке, Рафинья еще дополнительно в подкате пробил по нему. Таким образом, у Кубарси — голевая, у Рафиньи — гол! 1:0 — «Барселона» повела в счете.

'24

Адейеми получил желтую карточку за фол на Кунде. Будет перспективный «стандарт» для «Барселоны» на чужой половине поля.

'24

Бенсебаини прихватил за футболку Ямаля, и арбитр свистнул фол. Ламин требовал желтую карточку для соперника, но судья решил пожалеть дортмундца.

'22

«Боруссия» пытается действовать дальними забросами вперед, но каждый раз теряет мяч.

'20

Рафинья забрался в небольшой офсайд, и арбитр передал мяч «Боруссии».

'18

Бенсебаини выбил мяч головой на очередной угловой для «Барслелоны» — уже четвертый за 18 минут игры. Рафинья подал в штрафную, но дортмундцы отбились.

'17

Сине-гранатовые заработали угловой, однако розыгрыш мяча ни к чему не привел, более того, дортмундцы перехватили мяч и убежали в быструю атаку. Кунде наступил на ногу Чуквуэмеке и сорвал контратаку «Боруссии»! Судья не стал давать желтую и в принципе решил не фиксировать фол. Капитан «шмелей» Эмре Джан высказал ему свои претензии, но арбитр остался непреклонен.

'16

Брандт подал в штрафную «Барселоны» с правого фланга, но Гирасси чуть-чуть не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть в касание! А потом оказалось, что каталонцы поймали его в офсайдную ловушку.

'14

«Боруссия» провела первую осознанную атаку, которая завершилась навесом в штрафную «Барселоны». Кубарси уверенно выбил мяч головой.

'12

Рюэрсон выбил мяч из-под ног Бальде за боковую и замедлил атаку «Барселоны».

'10

«Боруссия» заработала угловой. Бенсебаини подал на дальнюю штангу, но там не оказалось никого из партнеров.

'8

Каталонцы разыграли мяч с углового, и Ямаль нанес дальний удар, но выше ворот.

'8

Момент! Рафинья промчался по левому флангу и прострелил в центр на Левандовски, который очень сильно пробил в касание из пределов штрафной, но Кобель перевел мяч на угловой!

'6

Опасно! Ямаль обыграл Бенсебаини, ворвался в штрафную «Боруссии» и нанес удар с острейшего угла, но мяч не попал в дальний угол!

'5

Моментище! Ямаль получил мяч в штрафной «Боруссии» и мощно пробил в створ, но Кобель в красивом прыжке спас свою команду!

'4

Подача «Барселоны» с углового не удалась — мяч перелетел через всех и ушел за лицевую.

'3

Рафинья прострелил во вратарскую «Боруссии», но Фермин Лопес не успел замкнуть: Бенсебаини выбил мяч на угловой прямо перед его носом!

'1

Матч начался!

21:57

Главный судья встречи — Эспен Эскос из Норвегии.

21:55

Стартовый состав «Боруссии»: Кобель, Бенсебаини, Джан, Антон, Адейеми, Рюэрсон, Брандт, Нмеча, Чуквуэмека, Байер, Гирасси.

21:50

Стартовый состав «Барселоны»: Щенсны, Кубарси, Бальде, Мартинес, Педри, Левандовски, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, де Йонг, Кунде.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» принимает дортмундскую «Боруссию». Начало встречи — в 22.00 мск.

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