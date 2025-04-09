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Сине-гранатовые заработали угловой, однако розыгрыш мяча ни к чему не привел, более того, дортмундцы перехватили мяч и убежали в быструю атаку. Кунде наступил на ногу Чуквуэмеке и сорвал контратаку «Боруссии»! Судья не стал давать желтую и в принципе решил не фиксировать фол. Капитан «шмелей» Эмре Джан высказал ему свои претензии, но арбитр остался непреклонен.