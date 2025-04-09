Раскрыты детали контракта 19-летнего таланта с клубом НХЛ

Агент российского хоккеиста Ивана Демидова Дэн Мильштейн в своих социальных сетях раскрыл подробности контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».

«Монреаль» не хотел торговаться по этому договору. Иван Демидов получит максимальный бонус, включены бонусы за матчи, которые он сможет сыграть в этом сезоне в плей-офф. Есть пункт: если он не будет играть в НХЛ, он вернется в КХЛ», — заявил Мильштейн.

9 апреля сообщалось, что Демидов продолжит карьеру в «Монреале».

Хоккеист был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. Трое других россиян, выбранных в первом раунде — Антон Силаев был выбран под общим 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», и Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».

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