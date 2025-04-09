Кросби поздравил Овечкина с покорением рекорда Гретцки по голам в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в интервью пресс-службе лиги поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с тем, что ему удалось побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

По его словам, достижение 39-летнего россиянина по-настоящему уникально.

«Исторический момент и крутая дата для хоккея в целом. Рад, что смог увидеть это в прямом эфире. Празднование, церемония — все было хорошо. Рекорд Гретцки считался недостижимым», — заявил Кросби.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее «Вашингтон» выиграл Столичный дивизион.