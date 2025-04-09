«Вашингтон» устроит чествование Овечкина

«Вашингтон» на матче с «Каролиной» устроит чествование Овечкина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» проведет чествование капитана Александра Овечкина перед матчем регулярного чемпионата против »Каролины Харрикейнз». Об этом сообщила пресс-служба «столичных».

По официальной информации, клуб вручит 39-летнему нападающему специальный подарок.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее сообщалось, что нападающий СКА Иван Демидов продолжит карьеру в «Монреале».