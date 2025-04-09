«Арсенал» разгромил «Реал» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» разгромил мадридский «Реал» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, а во втором дважды прямыми ударами со штрафного отличился Деклан Райс на 58-й и 70-й минутах, а окончательный результат на 75-й минуте установил Микель Мерино.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответная встреча в этой паре состоится 16 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

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