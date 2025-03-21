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Российские борцы начали готовиться к матчевым встречам с США

ФСБР анонсировала старт подготовки российских борцов к матчевым встречам с США
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РИА Новости

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) заявила о начале подготовки к серии матчевых встреч между борцами вольного стиля России и США. Со слов пресс-службы ФСБР, поединки планируются как на территории России, так и США. Первые матчевые встречи могут состояться уже в этом году в рамках Профессиональной борцовской лиги (PWL).

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. 18 марта в ходе телефонного разговора Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском Лос-Анджелесе.

Ранее Владислав Третьяк позитивно оценил идею матча между НХЛ и КХЛ, вспомнив Овечкина.

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